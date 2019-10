Portugués, duda en el Círculo

El Círculo Gijón busca mantenerse invicto en casa para lo que deberá vencer mañana al Morón en un encuentro en el que el técnico Nacho Galán tiene la seria duda del base Joaquín Portugués que padece un esguince de tobillo sufrido en el entrenamiento del miércoles. El base, un jugador clave esta temporada, no está totalmente descartado pero su concurso se presenta complicado.

Galán considera que "a pesar de no haber podido ganar el pasado viernes en Navarra creo que hicimos un buen partido y los chicos están muy animados". El técnico resalta la importancia del partido del sábado ya que "el Morón es uno de nuestros rivales directos en la ansiada lucha para estar entre los seis primeros al acabar la primera fase, ganar sería dar un paso adelante". Nacho Galán define la lesión de Portugués como "un grave traspié, pero está en manos de los fisios y espero recuperarlo". Sin embargo el entrenador reiteró su confianza "en el resto de los chicos como Ángel Moro que ya tiene que dar un salto adelante después de seis jornadas y Edu Lada, aunque hasta ahora no ha tenido muchas oportunidades está preparado para el momento que necesitemos de él".

El Gijón Basket lleva tres victorias en casa y tres derrotas fuera algo que para Galán se debe a que "nos hemos enfrentado a tres de los cuatro principales favoritos para estar en LEB Oro el año que viene aún así hemos hecho buenos partidos, solo ante el Juaristi no dimos el nivel esperado". El técnico está seguro de que "cuando nos enfrentemos a rivales de menos potencial nos traeremos alguna victoria, aunque ganar fuera de casa está muy complicado". Nacho Galán destaca que "estamos compitiendo en todos los partidos, creo que el equipo tiene un punto más de carácter que el año pasado y un mayor instinto ganador". Para el equipo es una buena noticia el cada vez mayor nivel que está mostrando por Jadersten que ofreció muchas dudas en los primeros partidos pero en la cancha del Basket Navarra fue uno de los más destacados "una mejora que no es otra cosa que fruto de su trabajo en los entrenamientos", señala Galán.