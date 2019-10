Ariane Toro luce en el Villa

Ariane Toro volvió a ser la estrella. La joven judoka del Villa de Avilés se alzó con la medalla de oro en su categoría, tras ganar todos los combates e iniciar de la mejor manera su nueva temporada, tras el exitoso curso pasado en el que logró varios campeonatos de España, tres medallas internacionales, un quinto puesto en el Mundial y una medalla de plata olímpica en los Juegos juveniles de Bakú, hace escasas semanas. "Estoy contenta por la victoria. Me la podía esperar, pero estoy satisfecha porque creo que lo he hecho bien y sobre todo porque he podido probar técnicas nuevas", explicó la joven campeona.

No fueron los únicos éxitos para el club organizador, el Judo Avilés, que también logró hacerse con otra medalla de plata y dos de bronce. El segundo puesto en este caso fue para Yllán Llope. Los terceros puestos fueron en la categoría de menos 48 kilos y en la de menos 63 kilos. Los ganaron las judokas Elisa Fernández y Alba Barreiro. En este caso, el metal lo obtuvieron las deportistas avilesinas en la repesca. Además, el Judo Avilés firmó un quinto puesto gracias a la labor de Fernando, que llegó a la semifinal y perdió y también fue derrotado en el combate de la repesca.

A lo largo de la jornada de ayer se disputaron las supercopas de España en categoría sub 18, en horario de mañana. Los combates empezaron a las 10.00 horas. Ya en horario de tarde, a partir de las 17,45 horas tuvieron lugar los diferentes combates de la competición sub 21. Para hoy, está previsto, a partir de las 9.00 horas de la mañana que se disputen los combates correspondientes a las categorías sub 15, que tienen consideración de supercopa de España. De tarde, a las 14.30 horas está previsto el campeonato por equipos en categoría alevín.

Con estos combates, el Villa de Avilés podrá punto y final a su decimonovena edición en la que, como cada año, ha vuelto a dejar muy buen sabor de boca en las gradas de El Quirinal y también las calle de la Villa del Adelantado en las que a lo largo del día se ha podido ver a judokas de todo el país.