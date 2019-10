Doble billete para Tokio

Salvo sorpresa o contratiempo de última hora, la asturiana María López vivirá su segunda experiencia olímpica en Tokio. La gijonesa, una de las capitanas de la selección española de hockey hierba, contribuyó a la clasificación, tras imponerse ayer nuevamente a Corea del Sur (2-0), tras el 2-1 del sábado. Antes, la selección masculina también había logrado el objetivo, con más sufrimiento, al ganar a Francia por 3-2, que hizo bueno el 3-3 del primer partido.

De Río de Janeiro, María López y sus compañeras se trajeron un diploma olímpico, gracias al octavo puesto. Ahora la selección dirigida por Adrian Lock intentará dar un paso adedelante, ya que parece más fuerte y madura. Lo demostró en el doble enfrentamineto con Corea del Sur en la localidad valenciana de Beteró. Las coreanas, obligadas por la derrota del viernes, empezaron arriesgando y no tardaron en pagarlo con el 1-0 (minuto 12), al aprovechar Begoña García un mal entendimiento de la portera y sus defensas.

La selección española dio un paso al frente en el segundo tiempo para evitar sorpresas. Corea forzó durante los cinco minutos de superioridad numérica, por la amarilla a Begoña García, y a punto estuvo de empatar tras un remate de Seo Jungeun en un penalti córner. En los últimos quince minutos, Corea buscó a la desesperada un gol que pusiera nervioso a su adversario. Fue, en cambio, España quien marcó, de penalti transformado por Lola Riera, para sentenciar el partido y certificar su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Adrian Lock destacó que "somos un equipo sólido y con mucha experiencia. En el hockey actual juegues contra quien juegues del "top 20" no hay ningún rival cómodo ni fácil, es todo currado". Y añadió: "No he pensado todavía en Tokio, pero tenemos la oportunidad de hacer realidad nuestro sueño. Este es un equipo que va a durar muchos años".