El Tuilla, a alargar su firmeza

CAMPO el candín

hora 16.00

ÁRBITRO marinero noval

Tras su empate con el Caudal en el Hermanos Antuña, el C. D. Tuilla, que marcha segundo en la clasificación de Tercera División, recibe hoy (a las 16 horas) en casa al Colunga, que es penúltimo. El equipo que dirige Julio Llanos, que ha sumado en las nueve primeras jornadas veinte puntos, los mismos que el Llanera, y uno menos que el Lealtad, busca seguir con la racha de victorias en casa.

En campo de El Candín, el Tuilla ha disputado cuatro partidos en este arranque de Liga que han finalizado con otras tantas victorias, y con ocho goles a favor y tres en contra. Mientras que el Colunga, lejos de su campo, no ha ganado ningún encuentro, empatando en dos ocasiones y perdiendo en otras dos. El técnico del Tuilla aseguró que el equipo tiene "confianza" aunque espera un partido igualado. "Es importante es ir sumando, coger o no el liderato a estas alturas es anecdótico", destacó Julio Llanos, que no podrá contar para el partido de hoy contra el Colunga con Kike Fanjul, por sanción, y Jorge, por lesión.