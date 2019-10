Santi Mezquita y Patricia Muñoz se imponen en el Redes Trail

El zamorano Santi Mezquita y la vallisoletana Patricia Muñoz vencieron ayer en el Redes Trail, tras completar un recorrido de 30,5 kilómetros y 3.750 metros de desnivel acumulado. Fue la prueba reina de la séptima edición de EDP Sobrescobio Redes Trail, que se inició el pasado sábado en el municipio coyán con el Cross Trail, de 15 kilómetros y 1.500 metros de desnivel acumulado, donde se impusieron el corredor cabraliego Alfonso García y la mallorquina Àngels Llobera.

En la modalidad combinada individual, con la disputa de las dos pruebas en el parque natural de Redes, se alzaron con la victoria Àngels Llobera y Dimas Pereira. En el Redes Trail, Santi Mezquita marcó un ritmo difícil de seguir por el resto de competidores desde prácticamente el inicio de la carrera. En la primera subida, hasta el Fresnedo, logró abrir hueco con respecto al segundo corredor, el francés Adrien Tuffery, y llegó a la meta con un tiempo de 3:07:25. Dimas Pereira fue tercero, completando la prueba en 3:24:24. Mezquita destacó que la carrera de Sobrescobio es "espectacular, con mucho sendero, de las que me gustan a mí". El año pasado, indicó, "no pudimos disfrutar de esta prueba por la intensa nevada, pero este año sí y estoy muy contento con el resultado".

En categoría femenina, Patricia Muñoz tuvo al principio de la prueba a Àngels Llobera a pocos segundos, pero logró aumentar su ventaja a medida que pasaban los kilómetros. Su tiempo fue de 3:47:58, siendo la única corredora en bajar de las cuatro horas. Tras Llobera, que fue segunda con un tiempo de 4:09:54, llegó a meta la joven corredora asturiana Claudia Gutiérrez, con 4:25:13. Patricia Muñoz aludió, tras llegar a meta, a las "vistas espectaculares del balcón de Redes". "Es un terreno en el que corro muy cómoda, entre senderos y bosques, no hay casi nada de pista, con un desnivel asequible, y aunque me ha costado arrancar, poco a poco he ido cogiendo ritmo, y he tenido muy buenas sensaciones hasta llegar a meta".

En la modalidad combinada por parejas se impuso en categoría masculina "The Papis Team", formado por Alberto Fernández Palacio y Paulo Rozada Camblor; en mixta, "Flojos de pantalón", pareja compuesta por Eva Cruz Montalban y Alberto Fernández Pesquera; y en la categoría femenina "Challenge Women", con María Eva Moran y Marta Pozueco. Durante el fin de semana participantes y acompañantes disfrutaron de un amplio programa de actividades.