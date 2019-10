Bale: "No sé quién es el primer ministro, solo sigo el golf"

El futbolista del Real Madrid Gareth Bale ha asegurado que el Brexit solo le preocupa "en términos económicos" y que desconoce "el 99 por ciento" de lo que sucede en torno a él, además de reconocer que no sabe quién es el primer ministro del Reino Unido, y ha afirmado que lo único que le interesa es "el golf".

"(El Brexit) Lo veo en términos económicos y desde el punto de vista financiero, por si el Brexit me afecta de cierta manera por dinero o inversiones, pero no leo el resto de tonterías. Realmente no conozco el 99 por ciento del Brexit. Es más, ni siquiera sé quién es el primer ministro", señaló en una entrevista concedida a 'The Telegraph''.

Tras ello, el periodista le informó de que se trataba de Boris Johnson. "Bueno, ahí está. No lo sabía. Pensé que era el alcalde. No puedo decir nada, no estoy interesado. Sigo el golf, eso es todo", afirmó. "Puedo decirte quién es el número uno del mundo", añadió.

Por otra parte, el galés desveló que ya no tiene la ilusión por jugar al fútbol del principio. "Cuando tienes 18 años es algo con lo que soñaste, pero cuando lo has estado haciendo durante mucho tiempo, desaparece", concluyó.