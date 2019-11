Fallece un portero de fútbol sala gallego durante un partido

Conmoción en la familia del fútbol sala gallego por el fallecimiento de Marcos V. G., portero del Baíña Lalo's Bricomax C, durante un partido que el equipo de la parroquia baionesa estaba disputando en Guillarei, en Tui.



Sucedió en la tarde de ayer. El Lalo's Bricomax C visitaba al A Gándara F.S. en el pabellón del CEIP Guillarei. Era un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la categoría Local Galicia Sénior.





COMUNICADO OFICIAL |Descanse en paz o noso amigo Marcos. Uns dos nosos que sempre nos recibia ca sua ledicia e co seu sorriso.

Porteiro, directivo, compañeiro e amigo de todos.

Sempre axudando co seu traballo e co seu esforzo e dando todo polos demais, así era o noso amigo. — Baíña Fútbol Sala (@Baifutsal) November 3, 2019

Casado y un hijo pequeño

Consternación na #RFGF e no fútbol sala galego polo tráxico falecemento do xogador do Baiña FS Marcos V.G. durante o partido do seu equipo e o Gándara Guillarei. A #RFGF, co presidente Rafael Louzán á cabeza, traslada o seu pésame á familia e amigos, así como ó @Baifutsal.

DEP pic.twitter.com/4RUJL1rkrd — RFGF (@futgal) November 2, 2019

Al parecer y según los primeros relatos,. Al comprobar que el jugador se había desmayado se realizaron maniobras de reanimación durante media hora, pero dejó de respirar. Cuando llegó la ambulancia, los sanitarios ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.El funeral tendrá lugar mañana a las 18.15 horas en la iglesia de San Lorenzo de Belesar.Marcos Vasconcellos tenía 41 años.Su trabajo en Esypro, una empresa para la que hacía mantenimiento de maquinaria, le hacía viajar frecuentemente entre Alemania y Holanda. También formó parte de la ejecutiva de UGT en Vigo. Además de ser portero del equipo sénior C del Baíña, era directivo del club fundado en 1996. Junto a él, en ese equipo jugaban los fundadores del mismo, además de varios futbolistas que acaban de subir del equipo juvenil y, que milita en Tercera División.Según Santiago Rodríguez, expresidente y actual directivo del club, Marcos era una persona muy querida por toda la familia del Baíña.Rodríguez explica que Vasconcellos, aunque no fue uno de los fundadores del club en 1996, llevaba muchísimos años vinculado a la entidad deportiva de Baiona. "Nada hacía pensar que podía pasar algo así, estamos destrozados, continúa Santiago Rodríguez:. La autopsia tratará de confirmar si el portero sufría algún tipo de enfermedad congénita que haya producido su fallecimiento.Todos los partidos que iban a disputar este domingo los equipos del Baíñaasí como todos los entrenamientos del lunes.