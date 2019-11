El Navarro visita al rey del empate en casa, el Condal

CAMPO alejandro ortea

hora 12.00

ÁRBITRO álvarez rodríguez

No hay equipo que tenga más necesidad de sumar que el Navarro. Y no hay equipo más propicio para hacerlo que el Condal en el Alejandro Ortea. Allí, el equipo que dirige Dani Roces todavía no sabe lo que es ganar en lo que va de temporada. Sin embargo, tampoco sabe lo que es perder. En casa, el Condal es el rey del empate, con hasta cinco encuentros terminados en tablas en lo que va de temporada. Nadie ha empatado más que ellos. El conjunto de Tabiella, con solo dos victorias, marcha colista en la tabla con seis puntos. Los de Héctor Suárez necesitan un triunfo para no alejarse demasiado de la zona de salvación. Ahora mismo, están a tres puntos del Siero, que es el equipo que marca la zona de permanencia. El Navarro, que está cuajando buenos encuentros, está adoleciendo de falta de puntería, y fruto de ello cierra la tabla en Tercera en la temporada de su regreso a la categoría.