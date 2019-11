El Liberbank Oviedo Baloncesto agota a las entradas para el partido de mañana ante el Palencia

El Liberbank Oviedo Baloncesto juega mañana, a las 18.30 horas, un auténtico clásico de la LEB Oro. Un encuentro entre dos equipos que se han visto la cara tres veces en el play-off de ascenso a la ACB en los últimos años, en definitiva, un duelo muy atractivo entre dos gallitos de la categoría. Un partido que, además, llega con el aliciente de tener a Carles Marco, el que fuera entrenador del Oviedo tres temporadas, en el banquillo de Palencia, visitando por primera vez Pumarín desde su salida del club.

Tantos ingredientes han hecho que el aforo de Pumarín se haya agotado con varios días de antelación y que ya no queden entradas a la venta. Por eso, el club ha decidido pedir a los abonados que no puedan asistir al duelo que cedan sus entradas para ponerlas a la venta. "En caso de que no podáis venir a Pumarin y estar con el equipo en este partido por los motivos que sean y no vais a utilizar vuestro abono os agradeceríamos que pudierais liberar vuestro asiento para que podamos venderlo en taquilla y así ningún aficionado que quiera venir se quede sin poder acceder al Polideportivo por motivos de aforo", dice el club en una nota.

Para hacerlo, el club pide a los abonados que no puedan asistir al duelo que manden un correo a "fgarcia@oviedobaloncesto.com".