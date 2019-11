Revancha gijonesa en Oviedo

Esta noche, en Oviedo (Palacio de los Deportes, 21 horas), dos gijoneses se enfrentarán por el título Iberoamericano (IBO) superwelter. Será la revancha de la pelea de hace unos meses en la que Sergio Fernández se llevó la victoria frente a Fandiño. Esta revancha se pactó casi de manera instantánea nada más acabar aquel combate. Sergio "El Kaiser" Fernández, dos veces Campeón de España del peso medio, tendrá que defender por tanto su título frente a un oponente, José Miguel Fandiño, "El Traumatólogo", con veinte años de carrera a sus espaldas.

Ambos esperan "con ganas de que llegue el día". Así lo dice Fandiño, al que la derrota del pasado mes de febrero le abrió las ganas de volver a subirse al ring y encontrarse con Sergio Fernández. "Es un tipo duro, no para, tengo ganas de que llegue el combate". Para Sergio Fernández, con 9 victorias y un nulo, la revancha era merecida: "El combate de febrero fue limpio, Fandiño se merecía esta oportunidad, pero espero volver a ganar".

Los púgiles se preparan a conciencia en las semanas previas y dejan de lado todo aquello que puede distraerles, todo menos las obligaciones del día a día. "Todos tenemos nuestro trabajo, nuestra familia y hay que cuidar de todo", explica Fandiño. A Fernández le ocurre lo mismo. "El día de la velada es un día importante y no puede fallar nada. Puede que tengas un buen día o uno malo, pero no hay excusa", explica el púgil gijonés.

Sergio Fernández no ha perdido ningún combate hasta el momento. "Estar invicto está bien, no voy a decir lo contrario, pero no puedes estar centrado en eso, no es bueno, algún día llegará una derrota y tendré que levantarme y seguir luchando", explica. Fandiño, con la experiencia que dan dos décadas de boxeo, asiente y responde que a él las derrotas le han servido para crecer.

Los púgiles boxean en Oviedo debido a las trabas que existen para este deporte en Gijón.