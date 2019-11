Mori: "Hay que mantener el ritmo de las primeras partes"

El Unión Popular de Langreo tiene que "mantener el ritmo de las primeras partes durante todo el partido", aseguró ayer su entrenador, Dani Mori, que elogió el juego que desplegó su equipo, que se enfrenta mañana a Las Palmas Atlético en Ganzábal, en los dos últimos partidos hasta el descanso. Sin embargo, en las segundas partes, "a la primera situación incómoda que se nos presenta sufrimos un golpe anímico duro y lo pagamos el resto del partido", apuntó.

El equipo azulgrana, que marcha penúltimo en la clasificación con siete puntos, buscará mañana su primera victoria en casa. En el encuentro de la asociación de veteranos del Unión Popular de Langreo, el presidente del Langreo, Víctor Fernández-Miranda, mostró su "confianza en ganar este próximo partido, que llegue el triunfo en Ganzábal". Esta semana, indicó el entrenador del Langreo, se ha trabajado para "reforzar la concentración y la exigencia y que se puedan sacar adelante situaciones que se puedan presentar desfavorables". Mori comentó que "lo que necesita el equipo es la victoria" para poder así "salir" de los puestos bajos de la clasificación.

Enfrente tendrá a un rival, Las Palmas Atlético, que en los siete últimos partidos ha encajado sólo un gol. "No es fácil marcar en su portería", dijo el técnico del equipo azulgrana, que no podrá contar para el partido de mañana con el centrocampista Adrián Llano, uno de los "jugadores importantes" de la plantilla, que no ha saltado al campo desde la jornada seis por molestias en el abductor. En esa zona del campo habrá otra ausencia, la de Lavsamba, por sanción. A esto se une que Pablo Tineo está también lesionado. Además, el delantero Allyson sigue recuperándose del esguince de tobillo que sufrió en el partido contra la Peña Deportiva. A pesar de estas bajas, resaltó el entrenador de la escuadra azulgrana, "podemos hacer un buen partido" que permita al equipo "ganar la confianza de los aficionados".