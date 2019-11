Nacho Méndez: "La exigencia tiene que ser mucho mayor"

"No estuvimos cómodos desde el principio ni en ningún momento. La exigencia tiene que ser mucho mayor a la que se ha visto. Todo el mundo ha visto que el partido no ha sido bueno y solo toca mejorar, no queda otra". Nacho Méndez, que salió desde el banquillo en la segunda mitad ante el Numancia, analizó compungido la derrota. El centrocampista luanquín también se refirió al derbi: "Es un partido especial y hay que ir a ganar por lo que significa para la afición y para nosotros después de esta derrota, que nos obliga aún más a ganar, porque el que gane el derbi puede salir muy reforzado".