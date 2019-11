El Ceares no logra cerrar el partido y el Condal se aprovecha

Pudo el Ceares celebrar una victoria "en el exilio" de Lloreda, pero la fortuna no estuvo de cara de los gijoneses. El partido tuvo que jugarse en el campo de Tremañes debido a las fuertes lluvias caídas estos días sobre Asturias y a la necesidad de no utilizar La Cruz para evitar males mayores. En ese desplazamiento el Ceares quería celebrar una victoria que tuvo cerca. De hecho, fueron los locales los que se adelantaron gracias a un gol de Juan Carlos. El mal tiempo no fue beneficioso para el espectáculo. El empate del Condal llegó tras un penalti transformado por el noreñense Rueda. Antes del final, Zucu, tuvo en sus botas la victoria local, pero el balón se marchó fuera por poco. El Ceares queda ahora en mitad de la tabla con 13 puntos, tan solo uno más que el Condal. Los dos equipos siguen en la parte baja de la tabla, pero aún respiran fuera del descenso.