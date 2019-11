Hartazgo marinista

"Vale más bajar que dar esta imagen penosa". En el Marino de Luanco están hartos. Hartos de que se les inunden los vestuarios, de que el primer equipo tenga que entrenar en La Morgal (Llanera) o Candás (Carreño), de que los niños de la cantera "se jueguen la vida" por las "malas condiciones" de Balbín, de las goteras en el polideportivo... "Si nadie hace nada, un día vamos a tener una tragedia. Se matará un guaje por un golpe en Balbín o caerá el techo de los vestuarios en la cabeza de alguien.", advierte el presidente, Luis Gallego.

Para el presidente del Marino, la solución a todos estos problemas está muy clara: que el Ayuntamiento adecente las instalaciones municipales. "Con 600.000 o 700.000 euros podría solucionarse todo. Podría adecentarse Balbín y también Miramar. Pero en el Ayuntamiento nadie mueve nada por hacerlo", explica el dirigente marinista, que el pasado fin de semana tuvo que ver cómo se suspendían dos partidos de la cantera por el mal estado del polideportivo y un corte de luz en los vestuarios de Miramar a causa de la lluvia en el encuentro del sábado del primer equipo.

La falta de inversión en las instalaciones deportivas hace pensar a Gallego que el Marino no interesa al Ayuntamiento. "Estamos muy cansados. No podemos más. Hacemos esto por hobby y por llevar el nombre de Luanco por toda España. ¿Cuántos alcaldes de Asturias querrían un equipo como el Marino?", se pregunta Gallego, que también se responde: "Muchos. Y aquí no miran para nosotros".