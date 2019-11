David Villa compra un nuevo club en Nueva York

El Queensboro neoyorquino recibió una franquicia de la United Soccer League (USL) y jugará en la máxima categoría de la Liga norteamericana a partir de 2021, informó ayer el grupo de inversión, liderado por el internacional asturiano David Villa, que se hizo con su propiedad. Se establecerá un equipo masculino de fútbol profesional en Queens, Nueva York, que jugará desde 2021 en la máxima categoría de la USL. "Viví y jugué en Nueva York cuatro años. Sé lo especial que es Queens. Me encanta su cultura, la comida, la gente y su pasión por la vida y, por supuesto, por el fútbol. No hay otro lugar como este en el mundo. Es un sueño ayudar a construir este club en Queens y no podría elegir una mejor ubicación", explicó Villa.