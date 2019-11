"La inversión ha sido alta. Marcharse no es tan fácil", dice Norte Proyectos

"La inversión ha sido alta. Marcharse no es tan fácil". Esa es la frase de Norte Proyectos, la empresa que gestiona la primera plantilla del Avilés desde finales de la pasada temporada. Los gestores baleares del club reconocen que los resultados deportivos no han sido los esperados, pero por el momento, la estructura tanto deportiva como administrativa en Asturias sigue en funcionamiento. Desde la firma balear se tenía claro que el proyecto es "a largo plazo".

"No creíamos que en la primera, ni en la segunda temporada en el caso de subir fuéramos a obtener beneficios", destacan los gestores baleares sobre sus primeros meses en el Real Avilés, que sigue procurando buscar estabilidad en unos primeros compases de la competición con muchos sobresaltos, cambio de entrenador incluido. "Este no es un proyecto a la ligera y por eso la inversión no ha sido a la ligera", cuentan desde la firma mallorquina.