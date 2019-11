El Liberbank Oviedo confía en recuperar a Wright y a Arteaga para jugar el viernes

Si no pueden ser los dos, al menos uno. El Liberbank Oviedo confía en no tener que volver a jugar un partido sin pívots, como le sucedió el sábado pasado en la derrota (66-73) ante el Palencia, cuando no estuvieron ni Devin Wright, que se lesionó en el partido que los asturianos perdieron (70-72) ante el Almansa, ni Oliver Arteaga, que lo hizo en la victoria ante el Leyma Coruña (78-81).

Ninguno de los dos ha vuelto de momento a los entrenamientos del equipo, pero la evolución es positiva y, sobre todo, Devin Wright está muy cerca de regresar tras recuperarse de una pequeña rotura de fibras que se produjo justo en la última acción frente al Almansa, la que acabó costándoles la derrota a los asturianos. En el caso de Oliver Arteaga hay algo más de prudencia. Las molestias que tiene el canario en el gemelo son leves pero la precaución con él es máxima. Se quiere evitar a toda costa que un pequeño dolor se transforme en una rotura que le tenga más tiempo en el dique seco, así que en su caso se esperará hasta el último momento para decidir y todo dependerá de las sensaciones que vaya teniendo a lo largo de esta semana.

Recuperar a los dos pívots del equipo es importante para intentar que el equipo coja un rumbo adecuado en una temporada cuyo inicio está siendo complicada para el conjunto ovetense, que están en la zona de abajo de la clasificación de la LEB Oro, con dos victorias y cinco derrotas. El próximo rival -el viernes, a las 20.45 horas, a domicilio- será el Lucentum Alicante, un recién ascendido que está completando un gran inicio de liga (es séptimo con cuatro victorias y cuatro derrotas). Un equipo en el que destaca precisamente la envergadura de sus pívots, especialmente en el caso de Bamba Fall, un senegalés de 2.15 de estatura que está promediando más de 15 puntos y más de 8 rebotes por partido en lo que va de temporada.

El Liberbank, por su parte, tratará de afianzar la mejoría que se vio ante el Palencia en Pumarín. Un partido en el que los ovetenses resistieron con entereza ante el potente equipo castellano y donde tuvieron sus opciones de ganar.