El Caudal recibe al Ceares con la defensa en cuadro

CAMPO hermanos antuña

hora 18:30

ÁRBITRO ABELLA NAVARRO

El Caudal Deportivo buscará hoy, en el Hermanos Antuña, seguir invicto en el grupo II de Tercera División y mantener su acecho al Lealtad de Villaviciosa por el liderato de la categoría. Lo hará a partir de las 18.30 horas, y ante el Ceares gijonés, un conjunto bien armado que se encuentra en la mitad de la tabla. Los pupilos de Manolo Simón tratarán de dar un golpe sobre la mesa y lograr su tercera victoria consecutiva tras las logradas ante el Lenense y el Navarro. Eso sí, el técnico caudalista se encontrará con un problema en la defensa, ya que tres de sus cuatro zagueros tienen problemas físicos y podría verse obligado a replantear el once ante el cuadro gijonés.

Los mierenses, que ya contaban con una parcela defensiva escasa de efectivos tras la grave lesión de Álvaro Cuello y la reciente salida de Jordi Pola, ven ahora como tres de sus cuatro defensas tienen problemas. Se trata de los laterales Keko Roza y Cabranes, y del central Keko Hevia. Todos ellos han tenido diversos problemas físicos, y aunque han entrenado con el grupo, su presencia no está asegurada en el once. Jugadores como Mendi y Jandrín pueden ser alternativas en el centro de la defensa y el lateral derecho, respectivamente. Habría que ver la solución que articula Manolo Simón en el caso de que ninguno de sus zagueros tocados se recupere para el lateral izquierdo, y como recompone la defensa para acompañar a Omar, el único central sano del equipo.

Aun así, el técnico de los blanquinegros afronta el partido "con el ánimo de lograr los tres puntos, ya que son muy importantes porque estamos en un tramo de la temporada, antes del parón navideño, que no podemos perder el tren de cabeza". Para Simón, llegar a diciembre en la pomada es fundamental para el resto de la campaña. "No sabemos si acabaremos nosotros líderes, el Lealtad, el Tuilla o el Llanera, por poner algunos ejemplos, pero lo que está claro es que tenemos que estar ahí arriba y metidos de lleno", afirmó el entrenador, que considera fundamental no fallar.

Enfrente tendrán a un aguerrido Ceares que, aunque no pasa por su mejor racha de resultados (dos puntos de los últimos quince en juego), es cierto que siempre presenta batalla. No en vano, hace dos jornadas lograba un meritorio empate a un gol en su visita al Covadonga, que marcha cuarto en el grupo, en puestos de play-off de ascenso. Difícil tendrán los gijoneses asaltar el Hermanos Antuña, todo un fortín, donde solamente se ha escapado un punto en las seis jornadas disputadas en el coliseo mierense. El Caudal se planta al partido como el equipo más goleador como local, con 22 tantos anotados en seis partidos, con una media de casi cuatro goles por encuentro. En contra, apenas ha recibido cuatro tantos.

Los números del Ceares como visitante son, hasta ahora, de dos victorias, dos empates y dos derrotas, con ocho goles a favor y otros tantos en contra.