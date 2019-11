El Grupo, favorito ante el Universidad de Valladolid

El Balonmano Gijón juega en Oviedo (18.45 horas) su primer derbi de la temporada en un partido de claro color ovetense. No en vano se enfrentan el tercer clasificado y cuya aspiración es meterse en la fase de ascenso, con el penúltimo que tiene como objetivo evitar el descenso a pesar de lo cual quiere plantar cara al potente equipo de la capital. Las gijonesas están compitiendo en todos los partidos pero no acaban de poder sacar resultados positivos. Un ejemplo es el partido de la pasada semana ante el HandVall Valladolid que acabaron perdiendo por un solo gol. El Oviedo tuvo un inicio titubeante pero ahora lleva cinco victorias consecutivas y eso que todavía no puede contar con Natalia Martínez, lesionada en una rodilla. Marta Ordóñez, con 78 goles, una media superior a 8 por partido, es la máxima anotadora de la categoría.

En la Primera masculina Grupo IMQ y DKV Gijón tienen rivales de muy diferente potencial. Los grupistas parecen favoritos ante el Universidad de Valladolid, (20 horas) último clasificado y el único equipo que no ha puntuado todavía. Villaldea no podrá contar con Borobio, Baños y Santos y tiene las dudas de Marcos y Dani Vallado, ambos con gastroenteritis y Diego Fernández Valdés con una contractura en la espalda. El DKV Gijón recibe nada menos que al Soria (La Guía, 17 horas), segundo clasificado y uno de los favoritos para el ascenso. El Soria está entrenado por el gijonés Rodrigo Llordén y en sus filas está el extremo asturiano Samuel Pérez.