El Langreo recupera para la causa a Adrián Llano

Será el mediodía del domingo cuando el balón comience a rodar en el Cerro del Espino en el choque que medirá al Unión Popular de Langreo con el Rayo Majadahonda, un equipo recién descendido de Segunda División cuya apuesta es la de volver al fútbol profesional. Para este choque, Dani Mori va a poder contar por primera vez tras varias jornadas con Adrián Llano, que ya ha recibido el alta médica y que podría formar parte de la convocatoria de los azulgranas.

Mori explicó que el trabajo semanal de la plantilla ha ido bien. "Hemos trabajado muy fuerte, los jugadores han estado muy mentalizados para ejecutar entrenamientos intensos, y hemos podido trabajar muy bien", afirmó el técnico, que pudo contar esta semana con tres jugadores del filial para completar las sesiones. "Estamos muy agradecidos por la presencia de Osmel, Chiru y Pelayo, que nos han ayudado a tener entrenamientos de calidad cubriendo las bajas que teníamos", apuntó el técnico.

Mori repasó el estado de la plantilla y compareció con una buena noticia, el alta médica de Adrián Llano. "Seguramente ya vaya a entrar en la convocatoria para el próximo partido, no sabemos si estará para jugar en el once o para ir teniendo minutos, pero es una buena noticia", apuntó el míster, que también recupera a Samba, y podrá contar al cien por cien con Jorge Hernández, que ya tuvo algún minuto en el triunfo ante el Las Palmas Atlético.

La duda está en la presencia o no de Marc Nierga. El delantero, que ha padecido molestias en el aductor durante las últimas semanas, ha estado apartado del grupo haciendo trabajo con los médicos del club durante los últimos días. "Vamos a ver si puede llegar, porque no ha entrenado en toda la semana", indicó Mori, que confía en contar con el ariete para el viaje a Majadahonda. Los que no estarán está jornada son Allyson ni Pablo Tineo, aún lesionados, ni Leto, que en el último partido sufría una lesión en la rodilla de la que aún se desconoce el alcance. "Le han hecho pruebas y estamos esperando el resultado; ojalá sea solo un esguince y no se vaya hacia algo grave como una rotura de cruzado", apuntó el míster.

"Vamos a Madrid sabiendo de la dificultad, y con la ilusión de poder sacar algo positivo de la jornada y seguir por la senda del triunfo", finalizó el técnico.