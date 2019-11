Molinero gana enteros en el Sporting para hacer de carrilero y Riki, titular en el once del Oviedo

Todo listo para el derbi asturiano. El Sporting ya se encuentra en el estadio azul y el Oviedo ya ha llegado al estadio Carlos Tartiere tras salir del Hotel Silken animado por miles de oviedistas que abarrotaron las calles desde la entrada del hotel, pasando por la calle Alejandro Casona.

El trayecto hasta el Tartiere fue un espectáculo de bengalas, petardos y cánticos a gritos de "siempre Oviedo". El autobús salió escoltado por varios furgones de la Policía Nacional, que controlaban la seguridad de los aficionados. Costaba ver el autobús entre el humo de las bengalas.

El derbi de la ansiedad muestra a Oviedo y Sporting más necesitados que nunca, en un duelo contra el eterno rival y contra los propios fantasmas. Más que un partido, se trata de un ejercicio de supervivencia. El que tenga mejor pulso tendrá mucho ganado. En el banquillo, dos técnicos asturianos para, al menos, encontrar un gancho que dé al choque más atractivo. Rozada y José Alberto son los protagonistas de un duelo que añora tiempos mejores.

Los dos equipos asturianos ya tienen planteadas sus alineaciones de cara al partido que comenzará a las 16.00 en el Carlos Tartiere. Había avisado Javi Rozada que su once dependía del estado del terreno de juego y éste ha respondido mejor de lo que se podía esperar. Por eso, el canterano Riki será titular en los azules. Los futbolistas azules ya conocen el once y el canterano es la gran novedad. El técnico azul apostará por mantener el sistema que más le ha gustado en las últimas semanas, un 4-2-3-1 con Riki de enganche y Borja tirado a la izquierda. El once inicial será el formado por Champagne; Nieto, Carlos Hernández, Arribas, Christian; Lolo, Tejera; Sangalli, Riki, Borja Sánchez; y Ortuño.

El Sporting, por su parte, saldrá con defensa de cinco y media docena de cambios en el once que jugará en el Tartiere. La nueva disposición táctica adoptada por José Alberto daría protagonismo a la figura de los carrileros, perfil que se ajusta a las cualidades de Unai Medina y Damián Pérez. Ambos son laterales de proyección ofensiva, lo que les sitúa en ventaja respecto al tercer candidato, Molinero. Este último, sin embargo, parece que será quien ocupe la banda derecha ante el conjunto azul. El once del Sporting sería el formado por: Mariño; Molinero, Valiente, Cristian Salvador, Babin, Damián; Carmona, Nacho Méndez, Javi Fuego, Pablo Pérez; y Djuka