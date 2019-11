Salvador: "Queríamos los tres puntos, hay que hacer bueno este empate frente al Tenerife"

El centrocampista del Sporting, Cristian Salvador, se estrenó en una nueva posición que sorprendió a muchos. "He estado muy a gusto con dos buenos compañeros que me han hecho fácil el partido", dijo el zamorano para seguir explicando que "realmente, Jose Alberto, ya me había avisado ayer de lo que iba a pasar, para que me fuera haciendo a la idea. Creo que he hecho lo que me pedía y me voy satisfecho".

Sandoval valora el punto conseguido por el equipo pese a que ellos esperaban llevarse una victoria. "Queríamos los tres puntos, pero ahora hay que hacer bueno este empate en casa frente al Tenerife". También quiso Sandoval hablar sobre la poca afluencia de aficionados rojiblancos en las gradas del Tartiere. "Para nosotros es una pena, tenemos una de las mejores aficiones del futbol español y echamos de menos su aliento", concluyó el centrocampista.