Copa del Rey: El Oviedo se jugará el pase en Badalona y el Sporting en Zamora

La nueva Copa del Rey, con eliminatorias a partido único hasta semifinales, llevará al Oviedo hasta el campo de un Segunda B (Badalona) y al Sporting al de un Tercera (Zamora). De los otros tres equipos asturianos participantes solo el Langreo se mostró satisfecho, ya que recibirá en Ganzábal a un rival de su categoría, el Ebro. Al Marino le tocará visitar al U.D. Logroñés en Las Gaunas y el Lealtad no podrá cumplir su sueño de recibir en Les Caleyes a un Primera, pero casi, ya que le tocó en suerte el líder destacado de Segunda, el Cádiz. Los partidos se jugarán los días 17, 18 y 19 de diciembre.

"No me gustó el sorteo. Quería un equipo cercano o un Primera". Fue la reacción del presidente del Lealtad, Pedro Menéndez, que no ve casi nada positivo en el Cádiz, por mucho líder de Segunda que sea: "Del Cádiz no va a venir nadie y tendremos que jugar muy temprano por la luz. Será muy difícil pasar, pero la ilusión no nos la va a quitar nadie". Menéndez no parece dispuesto a aceptar la propuesta gaditana para jugar el martes 17, aprovechando que el domingo 15 visita el Carlos Tartiere: "Yo tengo que mirar por mis futbolistas".

Pedro Menéndez destacó la circunstancia que en las dos eliminatorias de Copa del Rey con él de presidente del Lealtad hayan sido frente al Cádiz, "aunque la otra vez nos tocó jugar en el Carranza y perdimos 2-1". Pese a todas las circunstancias adversas, en principio los socios tendrán que pasar por taquilla, con precios asequibles. "Es una pena que no nos haya tocado equipos como el Athletic, la Real Sociedad o el Racing, que arrastran gente y son más atractivos que el Cádiz".

En Langreo están más satisfechos con la visita del Ebro, un equipo de Segunda B de Zaragoza, a Ganzábal. Víctor Fernández-Miranda, el presidente del club langreano, declaró que "queríamos jugar en casa porque viajar a cualquier punto de España no nos venía demasiado bien", afirma.

La explicación dada por el presidente es que el Langreo está enteramente centrado en la Liga y en evitar el descenso a Tercera División. "Era muy complicado jugar contra un Primera, así que mejor jugar en casa, evitar un viaje y estar centrados en la Liga", expresó el mandatario, que ve factible pasar de ronda. "Es un rival con nuestro mismo potencial", sentenció.

Más difícil lo tendrá el Marino, emparejado con el UD Logroñés, tercer clasificado del grupo III de Segunda B, al que tendrá que visitar en Las Gaunas. "Vamos a tener una semana loca", ironizaba el presidente luanquín, Luis Gallego: "El domingo anterior tenemos que ir a Ibiza, después el viaje a Logroño y acabamos recibiendo al líder de nuestro grupo, el Atlético Baleares. Será complicado, pero un prestigio para Luanco".

"A ver si podemos pasar para que nos toque un equipo Primera División", añade Gallego, que no se plantea tirar la eliminatoria para centrarse en la Liga. "Conociendo como conozco a Oli, seguro que iremos a Logroño a intentar ganar".

El rival del Oviedo, el Badalona, ocupa posiciones de descenso en el grupo III de Segunda B, tras perder el sábado en el campo del Ejea por 2-0. Mientras, el Zamora, emparejado con el Sporting, marcha como líder destacado del grupo octavo de Tercera División. En los quince partidos disputados hasta ahora ha ganado catorce y empatado uno.