Robert Moreno se fía de Rubiales sobre su continuidad en la selección, que cierra la fase de clasificación para la Eurocopa

Robert Moreno, que hoy (20.45, La 1) cierra con la selección española frente a Rumanía la fase de clasificación para la Eurocopa, no concede importancia a una respuesta del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, a una pregunta sobre su continuidad en el cargo y aseguró que da "más valor" a lo que tanto el presidente como el director deportivo, José Francisco Molina, le dicen a la cara. "No me ha molestado. En la vida, en cualquier profesión, más aún con relevancia, tu puesto lo quiere mucha gente y es normal que se cuestione tu continuidad. Me centro en el partido contra Rumanía, mi obligación es hacer que los jugadores estén en el mejor estado posible para defender a la selección y lo demás me da igual", respondió en su comparecencia en el Wanda Metropolitano, donde se juega el partido.