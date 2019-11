Daribo: "El Coutrás es el mejor equipo de Francia"

El Telecable Gijón afronta este fin próximo sábado el segundo partido, primero en casa, del nuevo formato de la Copa de Europa de clubes en el que el rival será el conjunto francés de Coutrás. La competición varía de formato y en lugar de ser por eliminatoria directa como hasta ahora, esta temporada se disputa por el sistema de liga a doble partido. Los equipos inscritos solo fueron ocho, menos de los habituales ya que el nuevo sistema es más caro, y han sido divididos en dos grupos de cuatro. Los rivales del Telecable Gijón son el Palau i Plegamans y los franceses de Coutras y Merignac. En el otro grupo están el Voltregá, actual campeón continental; Manlleu; el francés Noisy Le Grand y las portuguesas del Benfica. En la primera jornada las gijonesas cayeron con claridad en la pista del Palau, 5-1.

En las filas del Telecable Gijón está la internacional francesa Vanessa Daribo que, aunque hace varios años que está jugando la liga española, conoce bien al rival del sábado. "Hace seis años que no juego contra el Coutrás, pero es un equipo que siempre está en las primeras posiciones en la liga francesa, es el actual campeón y esta temporada lleva cuatro partidos consecutivos ganando. Tiene jugadoras internacionales y creo que es el mejor equipo francés en estos momentos", indica Daribo.

Para la jugadora, el nivel del conjunto francés es bueno por lo que "no podemos relajarnos, pero nosotras afrontamos todos los partidos concentradas y tratando de hacer nuestro juego, tenemos muchas ganas de jugar este partido". Vanessa ve bien a su equipo y considera que llegan "en buen momento, el partido del pasado sábado nos ha ido muy bien porque marcamos muchos goles, creo que estamos en buena forma".

La francesa ve pros y contras en el nuevo sistema: "Me gusta porque estoy jugando en España pero para equipos de otros países como Alemania, Suiza, Francia o Portugal no es tan bueno ya que supone muchos gastos". Y pone como ejemplo de que a otros clubes el sistema no les gusta recordando que "esta temporada se han inscrito pocos equipos de fuera de España precisamente por ese motivo. Son tres desplazamientos que muchos clubes no pueden asumir". La parte positiva es que "el sistema te permite rectificar si tienes un mal resultado. Este año tuvimos suerte con el sorteo porque el otro grupo parece más complicado con dos equipos españoles y uno portugués que es bastante fuerte. No obstante, hay que jugar los partidos".

Las palabras de Daribo las corroboran que al contrario de lo que sucediera hasta ahora en esta primera edición con el nuevo formato no hay inscritos clubes alemanes o suizos, habituales en anteriores ediciones.

Hay que recordar que se clasifican para la final a cuatro los dos primeros clasificados de cada grupo. En esta jornada también se miden dentro del grupo del Telecable el Palau i Plegamans y el Merignac. La final a cuatro tiene fechas, 4 y 5 de abril del 2020, aunque no sede ya que dependerá de los equipos que se clasifiquen para ella, lo que se sabrá a finales de febrero cuando está señalada la última fecha de la liga.

Fernando Sierra tiene a su plantilla lista para este encuentro en el que se prevé una gran asistencia de aficionados. No en vano, el conjunto gijonés tiene en la Copa de Europa una de sus competiciones preferidas y en la que más títulos, cinco ha logrado. Además, quiere borrar el mal sabor de boca de la pasada edición en la que quedó eliminado y no pudo entrar en la final a cuatro que acabó llevándose de manera una tanto sorpresiva el Voltregá.