Ackermann, estrella de la Copa Freestyle 2019

La Copa Liberbank de Freestyle traerá este año al campeón del mundo, el alemán Luc Ackermann, que en esta ocasión ha sido capaz de acabar con el aplastante dominio del español Mikel Melero. La presencia de Ackermann será el principal atractivo de una competición que volverá a llenar el Palacio de los Deportes en la ya tradicional cita de finales de año. En la presente ocasión está señalada para el sábado 28 de diciembre a partir de las 18.30 horas con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

Ackermann, de 21 años, ya ha sido campeón de Europa en 2018, año en el que también logró la segunda posición en el Mundial. Junto al piloto alemán estarán en Gijón Dany Torres, Christian Meyer, Javier Dols, Abraham Parra y Pedro Torres. Si no hay cambios de última hora no se podrá presenciar el duelo entre Ackermann y Melero, uno de los ídolos de la afición local, ya que no está inscrito en la prueba gijonesa.

Ackermann, que es un piloto espectacular en sus acciones, tiene en lo que ha denominado como "surfer tsunami" su salto más especial. En este salto el piloto alemán afronta la rampa de salida ya de pie sobre la moto para luego hacer un giro en el aire de 360 grados. A lo largo de la presente temporada se ha impuesto en varias competiciones. El resto de los pilotos participantes son viejos conocidos de la nutrida afición asturiana y de las comunidades limítrofes, porque el Frestyle de Gijón es el único que se celebra en el norte de España y atrae a aficionados de fuera del Principado. La organización ya ha puesto a la venta un cupo de 500 entradas al precio de 20 euros, 12 para los menores, que se pueden adquirir en la página web de la entidad patrocinadora del evento.