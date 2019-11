El argentino Marcelo Chorny será el técnico del nuevo equipo Goa7s

Marcelo Chorny será el encargado de dirigir al Goa7s, el equipo de rugby 7 que acaba de fundarse en Oviedo. El entrenador argentino, gran conocedor del rugby asturiano y con experiencia tanto en rugby XV como en la modalidad de Seven, se ha comprometido con el Goa7s, para intentar conjuntar un equipo ganador. Los integrantes del Goa7s competirán en el Circuito Cantábrico de rugby seven y no descartan participar también en algún torneo de carácter internacional.