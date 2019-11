César Gálvez, feliz con el fichaje de Abraham: "Fui yo quien pidió su vuelta"

"Abraham es un gran futbolista. Fui yo quien pidió su vuelta". Así de claro lo dice el entrenador del Real Avilés, César Gálvez. El técnico blanquiazul asegura estar satisfecho con el que ya es, oficialmente, su nuevo fichaje. El extremo avilesino, que afronta su tercera etapa como blanquiazul, se incorpora hoy a la disciplina realavilesina. Además del extremo, Gálvez también afirma que los suyos necesitan incorporar al menos un punta. "Todo el mundo sabe que Pantoja se va a ir. Por eso necesitaremos mínimo uno o dos delanteros", reconoce Gálvez, que asegura que la plaga de lesiones que está pasando el plantel avilesino le está complicando la preparación de los partidos.

La alegría no es sólo de Gálvez. Abraham también asegura estar muy ilusionado con su nueva etapa en el Suárez Puerta. "Estoy encantado de poder volver", admite el futbolista, que conoce a Gálvez desde hace años. "Cuando estuve en el Mallorca, él jugaba en el primer equipo", explica Abraham, que también da un voto de confianza a Norte Proyectos, gestores del primer equipo. "Conozco a varios de sus integrantes y son gente seria", asegura.

Gálvez confía en que Abraham aportará habilidad y regate a los suyos. "Creo que nada más que salga al campo los rivales se van a asustar un poco por su capacidad de desborde", resalta el entrenador, a quien no preocupa en exceso los meses de inactividad de su nuevo fichaje. "Esto es como andar en bicicleta. No se olvida nunca", apunta.

En este sentido, Abraham reconoce que en las últimas semanas ha estado entrenando por su cuenta y que tiene buenas sensaciones. "Desde que me retiré no he dejado de sudar, porque siempre he tenido el mono del fútbol", afirma el nuevo fichaje, que hasta hace unos días fue entrenador del Madalena Morcín, en Regional Preferente, y que la temporada pasada se sentó en el banquillo del Real Avilés durante diez días.

Todo apunta a que con Abraham no se cerrará el capítulo de fichajes. Gálvez reconoce que la salida de Pantoja del club es inminente y que su marcha propiciará la llegada de, al menos, un delantero. "Creo que reforzarnos con uno o dos puntas es primordial", afirma.

Más allá de lo que pueda venir de fuera, otra de las grandes preocupaciones del preparador blanquiazul es ir recuperando efectivos. "Tenemos lesionados a jugadores que son de lo mejor de la categoría", lamenta sobre una larga lista formada por los Imanol, Castaño, Pandiani y Borja Granda. El entrenador confía en recuperar a los tres primeros en las próximas dos semanas.

Con el que previsiblemente tampoco podrá contar Gálvez para enfrentarse al Siero el domingo (El Bayu, 16.00 horas), es con el juvenil Nico Arce, que llevaba dos jornadas seguidas siendo titular en la medular blanquiazul. "No creo que contemos con él. Va a jugar 90 minutos con el juvenil y no queremos machacarlo. Tengo muy claro que no voy a lisiar a un crío", advierte Gálvez, un tanto contrariado ante la atípica situación de que se priorice que el futbolista juegue con el juvenil antes que con el primer equipo. Esta circunstancia viene dada porque Norte Proyectos sólo gestiona la primera plantilla y no las categorías inferiores del Real Avilés.