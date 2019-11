Así está la clasificación en Segunda División: El Oviedo, en puestos de descenso y el Sporting a solo tres puntos

Jornada negra para el fútbol asturiano. La clasificación en Segunda división deja un panorama difícil para el Real Oviedo y el Sporting, que no cumplieron en los duelos que han disputado este fin de semana.

Los rojiblancos sumaron ante el Tenerife su cuarta jornada sin ganar y duermen de nuevo bajo la amenaza de los puestos de descenso tras un partido que bien pudo resumir la temporada rojiblanca. Los de José Alberto desperdiciaron una primera parte de dominio absoluto en la que fueron incapaces de marcar un gol, para después volver a lamentar los designios del VAR. Un penalti de Marc Valiente sobre Nahuel, convertido por Suso, abrió la victoria visitante y dejó a los gijoneses con uno menos. Dani Gómez sentenció el encuentro y, posiblemente, a José Alberto. El consejo debatió de madrugada sobre la continuidad del entrenador.

El Oviedo, por su parte, volvió a mostrar una muy mala imagen en Las Palmas. El tempranero tanto de Narváez no contribuyó a mejorar la confianza de un equipo que se vio superado claramente por los locales tras este tanto inicial. "Cuando sales como salieron ellos y no eres capaz de contenerlos pasa lo que pasa. Hicimos buenos minutos del 15 al 40, con varias llegadas de segunda línea, pero no hicimos daño. En la única situación que nos hicieron a la contra fue el 2-0 y ahí fue complicado para nosotros", señalaba Javi Rozada, técnico del Oviedo, tras el encuentro.

A falta del partido del Cádiz (primero en la tabla) contra el Lugo (21.00), el Real Oviedo está en puestos de descenso con 15 puntos solo por encima del Deportivo de A Coruña, con 11 puntos, El Málaga y Extremadura acompañan al conjunto azul en los puestos de descenso a Segunda B con 16 puntos.

El Sporting se encuentra con 18 puntos en el puesto 17 de la tabla, solo a dos posiciones del descenso.