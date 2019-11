Mourinho vuelve a la Premier en el Tottenham con un triunfo a domicilio

El portugués Jose Mourinho expresó su satisfacción por estrenarse como técnico del Tottenham con un triunfo en el Olímpico de Londres ante el West Ham del chileno Pellegrini (2-3) y por haber retornado a un banquillo. "Los momentos más difíciles en los once meses (fuera de los banquillos tras salir del United) fueron cuando no tuve una pretemporada y miraba a otros clubes y entrenadores que lo hacían. A veces iba a los partidos y pensaba qué hago aquí, en la grada o en un estudio. Hoy he estado donde pertenezco, mi hábitat natural", señaló.