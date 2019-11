El Navarro, a por la primera en casa ante el San Martín

El Navarro no quiere esperar más para conseguir su primera victoria en casa. Los azulgrana, penúltimos con nueve puntos, quieren desquitarse ante su afición, ante la que aún no han conseguido sumar, en el partido que hoy les enfrenta ante el San Martín (Tabiella, 12.00 horas). El entrenador local, Héctor Suárez Bayón, no podrá contar con Manu ni Roscales. Previsiblemente, Carlos y Bertín también serán bajas.

En este arranque liguero, el Navarro ha sido un equipo de blancos o negros. De hecho, es el único conjunto de Tercera que aún no ha empatado. Acumula tres victorias -ante Vallobín, Real Avilés y Condal- y nueve derrotas en su casillero.

Pese a que el juego de los de Tabiella ha sido bueno en lo que va de campeonato, los azulgrana no han sabido traducir en resultados las buenas sensaciones sobre el verde.

Si consiguen vencer y Siero y Vallobín no logran ganar sus respectivos encuentros, el Navarro saldrá de los puestos de descenso a Preferente, categoría de la que promocionó la pasada campaña. Curiosamente, en esa ocasión, el éxito de los de Valliniello se fraguó gracias a su fortaleza como locales.