Maratones contra la leucemia

Cuando en 2012, al enfermar su padre, Héctor Moro empezó a buscar apoyos para investigar el cáncer utilizando el canal del deporte, jamás pensó que podría llegar a la situación actual: más de 200.000 euros recaudados y un sinfín de historias y recuerdos. Muchos de ellos se les pasaron por la cabeza el pasado fin de semana en San Sebastián, cuando completó su último reto solidario deportivo. Héctor Moro concluyó su decimoquinta maratón del año, y en todas ellas fijó el cronómetro por debajo de las tres horas. "El secreto son cinco palabras: trabajo, compromiso, constancia, esfuerzo e ilusión", resume este deportista de 39 años de Pola de Laviana, afincado ahora en El Entrego.

Aunque la previsión que tenía en este 2019 era hacer doce maratones, una por mes, finalmente fueron quince. Y se quedó con las ganas de hacer el de Málaga que tenía previsto para el próximo mes. "Ya estaba algo agotado, pero he logrado superar el reto marcado", indica Moro. "Te sientes muy bien después de conseguirlo, es algo que no se puede expresar con palabras", añade.

Sevilla, Castellón, Barcelona, Badajoz, Zaragoza, La Coruña, Vitoria, Laredo, Pamplona, Langreo, Logroño, Burgos, Alcalá de Henares, Oporto y San Sebastián son las 15 maratones en las que ha participado, con las que ha conseguido recaudar más de 2.000 euros para la investigación contra la leucemia. "Es una distancia con la que guardo una gran afinidad. Siempre me he sentido muy cómodo. Hice la primera en 2007, y llevo en los tres últimos años 27, y en total en mi vida 45. Me gustaría ser en el futuro el asturiano que ha participado en más maratones", comenta Moro. Ha corrido 632,925 kilómetros desde enero entre las 15 maratones. "En la que mejor me encontré fue en Alcalá de Henarés", rememora antes de contar una anécdota del instante más duro. "Aquí en la de Langreo sufrí porque tuve problemas de estómago, y tuve que hacer una parada para evacuar en La Felguera en la sidrería de un amigo", recuerda con una sonrisa.

Héctor Moro se queda con la grata sensación de poder completar este reto con los recursos básicos. "No solo por la economía", matiza antes de contar sus viajes: "A Sevilla, Castellón o Barcelona me planté en la carretera el sábado todo el día, para llegar, dormir, y correr al día siguiente por la mañana, venir todo el domingo de vuelta, dormirme a las dos de la madrugada y tres horas después estar trabajando", rememora.

Ya han pasado siete años desde uno de sus primeros retos, que consistió en correr durante 24 horas (150 kilómetros) dando vueltas a la pista de atletismo de Lada. Con el de las 15 maratones en un año, Héctor Moro cierra un ciclo. "Ni por asomo imaginaba que iba a hacer tantos retos y sacar tanto dinero. Me sienta bien a nivel personal haber conseguido todo esto. Reconforta mucho", cuenta. "Más de lo que haya podido recaudar directamente me deja muy satisfecho que otras asociaciones hayan puesto en marcha más iniciativas, y que el espíritu de ser solidario por medio del deporte siga adelante", subraya.