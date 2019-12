La Juventus falla y Lautaro lleva al Inter a lo más alto en Italia

El Inter de Milán se convirtió ayer en el nuevo líder de la Serie A italiana al doblegar por 2-1 al Spal de Ferrara con doblete del delantero argentino Lautaro Martínez y al superar por un punto a la Juventus, que no pasó del 2-2 en su estadio contra el Sassuolo. Lautaro sigue ejerciendo de líder imprescindible del Inter y ya lleva ocho goles en la Serie A, cerrando una semana perfecta tras marcar un doblete al Slavia Praga en la Liga de Campeones. La Juve tropezó en su campo pese a un gol del portugués Cristiano Ronaldo, que todavía lejos de su mejor forma marcó el penalti del 2-2 para romper una sequía goleadora que con la Juventus duraba desde hace cinco partidos, pero no pudo evitar un grave tropiezo para el equipo de Maurizio Sarri. El defensa Bonucci había abierto el marcador en el minuto 20, pero un doble fallo del holandés De Ligt y del veterano guardameta Buffon pusieron en ventaja a los visitantes nada más empezar el segundo tiempo. Otro protagonista de la jornada en la Serie A italiana fue el delantero del Lazio y ex del Sevilla, Ciro Immobile, que se mostró de nuevo imparable y hundió al Udinese con un doblete para alcanzar las 17 dianas ligueras.