Sin sorpresas en Lugones

J. I. CASTAÑÓN

Sin sorpresas. Los pronósticos se confirmaron en Lugones, donde Moha Bakkali (Universidad) y Paula González (Gijón) vencieron en la segunda prueba del circuito de campo a través de Asturias y llevaron a sus respectivos equipos al triunfo regional en la distancia corta, en la novena edición del Cross Héctor Fernández que organiza el Ciudad de Lugones, sobre 4.300 metros.

Ayer se estrenó por fuerza mayor -había peligro de caída de árboles- un nuevo tramo del circuito original, en detrimento de la subida y posterior bajada de la zona más arbolada. La prueba pasará a la historia por la presencia de barro en cantidades industriales. Pese a todo, el recorrido de L'Acebera no resultó excesivamente resbaladizo, una circunstancia que siempre agradecen los corredores al reducir los riesgos de una caída.

En categoría femenina no parecía que peligrar el primer puesto de Paula González y así fue (17.51). La pupila de Carlos Rionda hizo una carrera de las que acostumbra, en la que pese a su aspecto endeble se muestra plena de solidez. No dio muestras de fatiga, demostrando que se le queda pequeño el cross asturiano. La cuestión que tienen que resolver ella y su entrenador es si el cross español le va quedar grande o no al haber pasado ya la barrera de los 23 años. Un antes y un después en el atletismo.

La gijonesa encabezaba al equipo del que es santo y seña, compuesto por atletas como las hermanas Junquera o Laura Cuesta. El podio lo completaron María Suárez (18:24), vencedora en Tineo, y la asturleonesa Victoria Salvadores (18:27), hermana de la baloncestista internacional Ángela Salvadores. Las medallas por equipos tras el Gijón (20 puntos) fueron para el Universidad (36 puntos) y el Toscaf Recta Final (44), por un solo punto sobre al Grupo Covadonga.

En el apartado masculino, la supresión del tramo de subida y bajada perjudicó las aspiraciones de un corredor como el llanisco Juan José Somohano en beneficio de Moha Bakkali, pero el barro igualó las fuerzas. Bakkali se desenvuelve en todo tipo de terrenos, pero está más cómodo en superficies menos embarradas y suele atacar cuando más rápido se puede correr. En Lugones hay un tramo de pista de grava que resulta un seguro de vida para el corredor asentado en Siero. Ya lo probó David Ginzo la temporada pasada y lo experimentó el valiente corredor del Oriente en 2019. Y es que todo parece encaminado a que Somohano ocupe el papel estelar del valdesano. Ginzo ha dejado el atletismo hasta nuevo aviso.

Bakkali marcó un tiempo de 15:24, siete segundos menos que Somohano y 27 que Martín Alvarez Espinar (Piloña). El Univesidad, en el que destacaron Acebes, Casas y Julio César Álvarez sumó 15 puntos, por 23 del aguerrido Oriente Atletismo. El Horizonte Gijón (52 puntos) fue tercero.