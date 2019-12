Juan Carlos Ferrero pugnará con David Ferrer en el torneo de tenis playa de Luanco

Juan Carlos Ferrero contra David Ferrer. Ese será el cartel para el partido de exhibición del torneo Herrero Brigantina-Tenis Playa de Luanco, el emblemático torneo sobre la arena de la playa de La Ribera, que regresa este mes de agosto en homenaje al fallecido presidente de la Federación Asturiana de Tenis, Manolo Galé. Este partido se disputará el próximo 15 de agosto en lo que será un duelo de muchísimo nivel, ya que Juan Carlos Ferrero llegó a ser número 1 del mundo y Campeón de Roland Garros en 2003 y finalista en 2002, entre otras muchas condecoraciones.

Los dos tenistas ya estuvieron anteriormente en la arena de Luanco. David Ferrer consiguió el título en 2009 y fue finalista en 2010. Juan Carlos Ferrero ganó el Torneo en 2000 y 2008 y también participó en 2012. Además del partido de exhibición del día 15, del 16 al 19 de agosto se disputará una competición internacional sub 16 para la que ya está confirmado Miguel Avendaño, hijo del luanquín Juan Avendaño ex tenista profesional y ex capitán del equipo español de Copa Davis.