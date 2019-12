Nacho Galán: "Tenemos una ficha libre, pero no vamos a reforzarnos"

Buenos tiempos para el Círculo Gijón tras la victoria del pasado domingo ante el Zornotza, la quinta de la temporada y que llegó tras dos derrotas consecutivas de los de Nacho Galán. Ahora que la temporada acaba de pasar su ecuador, el entrenador de los gijoneses hace un balance positivo de lo conseguido hasta ahora. Las cosas marchan mejor que el año pasado y, sobre todo, las sensaciones son muy distintas a las que el equipo mostró en la recta final de la temporada que terminó con un descenso deportivo. Tras los primeros 12 partidos de Liga regular, el Círculo suma 5 victorias y 7 derrotas. Este parcial le sirve para mantenerse en mitad de la tabla.

En la última jornada, los gijoneses no solo consiguieron la victoria ante un rival directo, sino que también le ganaron el basket-average. Los gijoneses necesitaban ganar de 8 puntos y finalmente lo hicieron por 18. El buen arranque de partido, algo de lo que había avisado Nacho Galán a los suyos, fue el detonante de una buena victoria.

Ahora que se acerca la fase crítica de la temporada y que algunos equipos pierden la cabeza, el Círculo Gijón prefiere mantener los pie en el suelo y no tirar la casa por la ventana. "Nosotros somos muy austeros, muy serios con nuestro presupuesto, no nos vamos a volver locos. Nos gusta que nos cuadren bien las cifras", explica Nacho Galán, entrenador del equipo.

Los gijoneses podrían hacer un fichaje sin necesidad de cortar a ningún jugador. Tienen una ficha libre y pueden ocuparla, algo que pensaron en su momento. "En algún momento de la competición lo sopesamos, ahora no es el momento. Lo descartamos, terminaremos la temporada con esta plantilla", dice Galán. Y es que no es fácil hacerse con refuerzos de garantías una vez comenzada la temporada. A estas alturas los equipos están ya hechos y las plantillas consolidadas, solo los equipos que marchan lejos de sus objetivos piensan en reforzarse. El Círculo, de momento, sigue por el buen camino. "Para que viniera un jugador ahora tendría que ser alguien de primer nivel y eso no es fácil, ni barato. Solo ficharíamos en caso de lesión, pero cruzamos los dedos para que así no sea", dice el entrenador del Círculo.

Si hay un jugador que no está teniendo el rendimiento que se esperaba ese es Henrik Jädersten. El sueco no sumó ningún punto en el último partido ante el Zornotza. Su entrenador sigue confiando en él: "Sí, es cierto que no está haciendo buenos números, pero eso habla también bien de su trabajo. Lo normal, lo fácil, lo habitual es que los extranjeros que vienen a estas ligas lo hagan pensando en hacer canastas para asegurarse unos buenos números para encontrar contratos mejores. Henrik nos da mucho en ataque, pero es que en defensa nos da mucha consistencia. El domingo fue muy importante en su trabajo sucio, secó a Sakhniuk, el mejor jugador del Zornotza".

Los gijoneses visitan este sábado, a las 18 horas, la cancha del Club Baloncesto Marbella. El equipo andaluz encadena dos derrotas consecutivas y ahora mismo es antepenúltimo con solo una victoria menos que el Círculo. Será un partido trascendental para el futuro de uno y otro equipo. En el partido de la primera vuelta los gijoneses vencieron por 80-75.