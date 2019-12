Ceferin, presidente de la UEFA, dice que el VAR "es un desastre"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, criticó duramente el sistema de videoarbitraje (VAR) en el fútbol al asegurar que es "un desastre" y que la tecnología cambió el "carácter de los partidos", algo que entiende que "no tiene vuelta atrás". "Es un desastre. No creo que la tolerancia o uno o dos centímetros para un fuera de juego, por ejemplo, sean suficientes, pero ya no tiene vuelta atrás", manifestó Aleksander Ceferin en una entrevista al "Daily Mirror".