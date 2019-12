Revin, ante la visita al líder: "Los que se tienen que preocupar son ellos"

Los jugadores del Unión Financiera Base Oviedo tienen el domingo una gran oportunidad de confirmar las palabras de su capitán, Nacho Huerta: no se rinden. Y eso que afrontan el reto de ganar al líder invicto del grupo, el San Pablo Burgos, en su cancha. Uno de los puntales del equipo ovetense, el lateral izquierdo Mikhail Revin, internacional con Rusia en el Mundial de 2009 y con pasado Asobal, trata de quitar presión a sus compañeros. "El partido del domingo va a ser complicado, pero los que se tienen que preocupar son ellos. Tienen que demostrar en su pista que son líderes por algo. Nosotros tenemos que ir tranquilos a intentar hacer nuestro juego y de hacer todo lo posible por llevarnos los puntos y empezar a remontar en la clasificación. Este equipo ahora necesita calma, desconectar de la derrota frente a Santoña e ir a por ello, que aún queda mucho por delante para seguir creciendo", sentencia.

Revin valora el primer tropiezo del equipo en Vallobín: "Fue una derrota difícil de asimilar, creo incluso que merecíamos ganar por ganas y actitud porque jugamos nuestro mejor partido, pese a la dolorosa derrota", explica. Revin achaca la pérdida de puntos en los instantes finales a la mala fortuna que en ocasiones va ligada al deporte. "No creo que haya ninguna explicación sobre los finales de partido más allá de la mala suerte. En este último partido tuvimos dos balones para cerrar el encuentro, pero no lo conseguimos. Esto es algo que, a veces, simplemente pasa. He vivido situaciones similares, e incluso peores, a lo largo de mi carrera", indica.