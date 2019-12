Messi, a estrenar el "Balón de Oro" ante el Mallorca

El Barcelona quiere refrendar esta noche el liderato de la Liga en el Camp Nou ante el Mallorca, el único equipo del campeonato que aún no sabe lo que es puntuar en casa como visitante. Catalanes y baleares se miden (21.00 horas, Movistar LaLiga) tras la coronación de Leo Messi en el "Balón de Oro", el sexto de su carrera a los 32 años y con, según dijo el propio argentino, la retirada en el horizonte. Ernesto Valverde, técnico blaugrana, habló ayer sobre la estrella argentina, que hoy jugará. "Soy consciente de que tengo la enorme fortuna de poder decir en un tiempo que yo he entrenado a Leo", dijo el extremeño, que apostilló sobre su posible retirada, "tiene 32 años y, aunque no creo que esté pensando en la retirada, es algo que está ahí".

El posible once del Barcelona esta noche, que tiene la baja de Dembélé, podría ser el formado por Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior, Sergio Busquets, Arthur, Arturo Vidal, Messi, Luis Suárez y Griezmann.

El Mallorca de Vicente Moreno, el único equipo que ganó al Real Madrid en esta Liga (1-0 en el mes de octubre), podría apostar por Reina; Joan Sastre, Raíllo, Valjent, Fran Gámez; Kubo, Baba, Salva Sevilla, Febas; Dani Rodríguez y Budimir.