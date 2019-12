El ADBA se deja remontar ante el Ynsadiet Leganés

No todo lo que empieza bien acaba de la misma manera. Si no que se lo digan a las del ADBA, que pese a que ayer comenzaron su partido ante el Laboratorios Ynsadiet Leganés de manera fulgurante, no lograron traerse una victoria a Asturias. Las avilesinas cayeron 69-55, lo que les mantiene en el penúltimo puesto de la clasificación de la Liga Femenina 2.