El Círculo muere en la orilla

No hay manera. Al Círculo Gijón Baloncesto se le sigue atragantando salir del Palacio para buscar una victoria. En esta ocasión la Liga les deparaba un rival de su talla, tercero por abajo en la clasificación y que llegaba tras perder los dos últimos encuentros de la LEB Plata, el Club Baloncesto Marbella. Durante la semana, el entrenador de los gijoneses había avisado ya que el partido se iba a decidir como los combates de boxeo, a los puntos. El Círculo tenía que llegar vivo al final del partido, ese era el plan. La cosa no terminó de funcionar. El primer cuarto se quedó para los locales por solo tres puntos. La cosa no pintaba mal del todo. La capacidad ofensiva de los gijoneses no estuvo a la altura de otros encuentros y hombres como Portugués, con 30 minutos en pista, Ukawuba o Ángel Moro se quedaron sin anotar en una mala noche para el ataque de los de Nacho Galán.

El segundo cuarto fue el que terminó de romper el partido en favor de los marbellís. Se fueron en el marcador, ocho puntos más arriba para irse al descaso con una diferencia de 11 puntos, grande, pero no insalvable.

Los gijoneses se llevaron la segunda mitad, peo no fue suficiente. En ataque se prodigaron Javier Menéndez, con 22 puntos, y Reynolds, otra vez de los mejores, con 17, pero no era la noche de los gijoneses. En defensa los detalles hicieron que, por contra, todos los jugadores que el Marbella puso en pista terminaran el partido anotando. Quien más, quien menos, se llevó un par de puntos a su casillero. Kimbrough dio mucho que hacer a la defensa de los de Nacho Galán y Pablo Ibáñez se destapó como el mejor del encuentro con 15 puntos y una valoración de 26. Fue una gran noche para el marbellí. La nota positiva para el Círculo es que los locales no pudieron arrebatarles el basketaverage, un factor muy importante en esta liga que se juega al final de campaña el ser o no ser en una promoción por la permanencia. En el Palacio los gijoneses se llevaron la victoria por 5 puntos y ayer cayeron por solo 4. Match ball salvado para los de Nacho Galán.

Ahora el Círculo Gijón Baloncesto se queda en la octava posición de la LEB Plata Oeste. Cuenta con 5 victorias y 8 derrotas. No son los mejores puntos deseables, pero el equipo suma lo suficiente para no caer en el atolladero. El Marbella empata en la posición de la tabla con los gijoneses, pero no les pasa precisamente por los dos partidos ya jugados entre ambos.

La próxima semana, el sábado 14 de diciembre y a las 20 horas, los gijoneses reciben a los segundos en la tabla, el Juaristi ISB. Los guipuzcoanos solo han cedido dos partidos en lo que va de temporada y cuentan con hombres muy importantes en la categoría como son Kawalik o Spencer Allen. Iker Salazar o Beñat Hevia también son nombres a tener en cuenta.

El Círculo Gijón debe afrontar los partidos que le restan en el Palacio como auténticas finales si quiere llegar al final de la temporada regular con tranquilidad y sin apuros.