La selección asturiana vence a Valencia (2-1) con autoridad

La selección asturiana venció ayer a la de Valencia (2-1) en la Copa de Regiones de la UEFA y tiene muy cerca su clasificación a la segunda fase del campeonato. Un empate ante Andalucía (el partido se disputa hoy a las 12.00 horas) sería suficiente para pasar a la segunda fase. El partido, jugado en el Municipal de Vícar, fue disputado y los asturianos se mostraron superiores en la primera parte. La selección asturiana formó con el siguiente once: Alberto Benito; Álex García, Aitor Ferrero, Nuño, Borja Rodríguez; Rueda, Mendi; Davo, Diego Díaz, Edu Font; y Álvaro García. Edu Font estuvo cerca de adelantar a los asturianos, pero fue Davo, en el minuto 37, el que logró el primer gol del encuentro tras un buen pase de Borja Rodríguez. Sin excesivos problemas acabó el partido Asturias, ya que los valencianos casi no acumularon ninguna ocasión de gol. Los asturianos salieron bien tras el paso por vestuarios. En el minuto 53, Mendi aumentó la distancia a favor del conjunto del Principado. Tras ese gol los valencianos intentaron estirarse para buscar la reacción, que llegó a once minutos del final gracias a un remate de Ángel Cobo en el área. Los asturianos, en un encuentro con mucho calor, sufrieron hasta el final y se llevaron la victoria. Asturias luchará por seguir adelante en la Copa de las Regiones UEFA es una competición en la que se enfrentan selecciones regionales de jugadores amateurs. El ganador de esta primera fase que se disputa en Vícar pasará a la ronda final de la fase española. El vencedor ahí pasará después a medirse con equipos del resto de Europa.