Hasta que el cuerpo aguante

A Juan Roberto Vigo López le gusta tanto arbitrar que con 60 años sigue saltando cada fin de semana a los campos, pese a que debería de haberse jubilado con 45. "Llevo cuatro o cinco años diciendo que es el último, pero cuando llega septiembre me pica el gusanillo. Así que seguiré mientras que el cuerpo aguante", asegura Vigo López, nacido en Cee (La Coruña) el 3 de marzo de 1959 y residente en Asturias desde 1964. Actualmente vive en Avilés, donde es propietario de una cafetería.

Juan Roberto Vigo López recibió ayer, durante la gala del fútbol asturiano, la insignia de oro del Comité Técnico de Árbitros, en reconocimiento a su carrera, que teóricamente debió de finalizar en 2004. "Cuando me llegó la edad de jubilación hablé con mi delegado y me dijo que podía seguir, siempre que fueran partidos de fútbol base", señala Vigo.

"Con 45 años, físicamente me encontraba bien", añade, que cerró su trayectoria oficial como árbitro asistente: "Cuando se creó el cuerpo de jueces de línea yo estaba en Preferente. Opté por pasarme ahí para estar en Segunda B". Fue el final de una carrera que había empezado en 1981: "Hasta entonces había jugado algo al fútbol, pero en los veranos me dedicaba a pitar en torneos de fútbol de empresas y de fútbol sala".

Asegura que disfrutó siempre del arbitraje y que estos últimos quince años son un poco especiales: "Te miran de otra manera y te respetan un poco más. Cuando eres un chaval, por cualquier cosa te insultan. Ahora siempre hay algún padre que se pasa de la raya, pero no es lo mismo que pitar partidos de Preferente o Tercera".

Si le dan a escoger, en este momento de su carrera prefiere arbitrar a juveniles "porque esos partidos tienen la salsilla de la competición", mientras que los niños más pequeños "se pitan solos. Y en esas categorías hay muchas diferencias entre los equipos, goleadas...". Últimamente agradece designaciones para categorías de iniciación porque "con la edad ya cuesta un poco físicamente y además me tuve que operar de menisco".

Asegura que no le cuesta mantenerse en forma: "Siempre me gustó correr y, como tengo el Parque Ferrera al lado de la cafetería, una hora dos días no me lo quita nadie. También aprovecho el mes de vacaciones, sobre todo en la playa, para hacer unos largos". Asegura que la familia no le presiona para que lo deje: "A veces, en broma, me dicen que a donde voy un sábado lloviendo, pero nada más".

Así que mientras se vea con fuerzas seguirá matando el gusanillo, con estímulos como el premio recibido ayer, que no esperaba y agradece, igual que el trato de los delegados que le han correspondido en Avilés: Jesús Santos López , Julio Yagüe Fernández y José Fernando Herrero Paramas.