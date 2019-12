El ADBA recoge hoy plástico en Xagó

Una jornada intensa. A eso se enfrenta el ADBA hoy. Primero, por la mañana, el equipo avilesino participará en una iniciativa benéfica consistente en recoger plásticos de la playa de Xagó, en Gozón. Y posteriormente, a las 20.00 horas se medirán en El Quirinal al Barakaldo en un nuevo encuentro de la Liga Femenina 2 de baloncesto.

El conjunto avilesino participará en una iniciativa benéfica en una semana marcada por la celebración de la Cumbre del Clima que se está celebrando en Madrid. Ayer, en Avilés, hubo también una manifestación en la que se reclaman más medidas para frenar el calentamiento global.

En lo deportivo, el club buscará una victoria que corte su racha de derrotas. Desde la primera jornada, las de Juanjo García no logran un triunfo. El duelo contra el Barakaldo pertenece a la jornada número 11. El conjunto vasco podría ser un rival propicio para cortar la mala racha ya que hasta la fecha solo ha ganado tres partidos. Es decir, solo dos más que el ADBA. El conjunto avilesino atraviesa un momento complicado en lo económico al no contar con un patrocinador principal que sustente los gastos del equipo. De no encontrarlo pronto, el club está entredicho.