El Pasek Belenos recibe al líder, el Getxo

El mejor Pasek Belenos de la historia contra el mejor equipo de la categoría, el Getxo. Ese es el menú para hoy en El Muro de Zaro a partir de las 16.30 horas. El conjunto avilesino que ha logrado batir su récord histórico de puntos en la División de Honor Se mide a un equipo el vasco que pretende regresar por la vía rápida a la élite. "Es un partido muy duro ante un equipo histórico. Saldremos a ganar, a jugarnos todo, pero me hubiese gustado hacerlo con todo el equipo", explicó el entrenador-jugador de los avilesinos, Gonzalo Padró, ante la visita del Getxto.

Y es que el Pasek Belenos llega al duelo con muchas bajas. No juegan Tanke, Nahuel ni Bonano lo que deja la segunda y la tercera línea avilesinas muy tocadas. Tampoco está Martín, lo que deja el centro del equipo asturiano mermado para medirse al un equipo que por ahora no ha perdido ni un solo partido este curso. Con todo y con eso, Padró solo puede llevarse a 18 jugadores convocados de los 23 que pueden entrar en la lista. Con un ojo puesto en el cielo, esperando que no caiga lluvia, el Belenos afronta el que quizás sea el partido más relevante del curso pendiente del césped del Muro de Zaro.