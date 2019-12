El Oviedo BF se crece

El Oviedo Balonmano Femenino sumó una victoria muy importante ante el Lanzarote Puerto del Carmen, un rival directo en la zona alta de la tabla del grupo A de División de Honor Plata Femenina, que acumulaba siete triunfos consecutivos. El conjunto ovetense se hizo con el mando del partido en un gran inicio y ya no lo soltó. Las azules encontraban fisuras en la defensa de un Lanzarote que se estrellaba contra la rocosa retaguardia local. En el tramo final del primer tiempo, el Oviedo BF apretó el acelerador con tres dianas de Estefanía Parapar, para llegar al descanso con ventaja de 12-8.

El Oviedo BF no entró tan bien al segundo tiempo, pero Celia Rojo desatascó al equipo con dos goles seguidos y las ovetenses metieron la directa con un parcial de 3-0 culminado por un gol de portería a portería de Inés Suárez. Las paradas de Inés cortaron los intentos de acercamiento de un Lanzarote que no consiguió reducir la diferencia a menos de tres goles. Estefanía Parapar parecía firmar la sentencia poniendo al Oviedo BF cinco goles arriba (22-17) a menos de cinco minutos, pero la exclusión de Marina Franco complicó las cosas en el tramo final y permitió al Lanzarote acercarse, pero no lo suficiente como para impedir que la victoria se quedase en casa.

El Oviedo concluye la primera vuelta en el cuarto puesto del grupo A, pero con este triunfo comprime la zona alta, ya que está sólo un punto por detrás del Lanzarote Puerto del Carmen (que cae a la tercera plaza) y del Rodríguez Cleba leonés, que es ahora el segundo clasificado. El líder, con pleno de victorias, es el San José Obrero Lanzarote. El próximo sábado (20 horas) el Oviedo iniciará la segunda vuelta recibiendo al Siero.