Aferrados a Les Caleyes

CAMPO: les caleyes

hora: 15.30

ÁRBITRO: iglesias villanueva

A Pedro Menéndez, presidente del Lealtad, le gustaría que se repitiese hoy el 2-1 que su equipo consiguió frente al Sporting el 2 de septiembre de 1998, en la ida de una eliminatoria de Copa que se acabó resolviendo en El Molinón con un 3-0 para los gijoneses. Hoy, aquel 2-1 permitiría al Lealtad pasar la eliminatoria y ser noticia nacional por algo más que sus 55 partidos de Liga sin perder. Porque el Cádiz, que el domingo demostró en el Carlos Tartiere el porqué de su liderato, es el equipo de moda de Segunda.

"Cosas más difíciles se vieron en el fútbol, como el 'Alcorconazo' o la eliminación del Barça por el Novelda", se anima Menéndez, que espera una buena entrada pese al horario, la climatología y el escaso gancho del rival. Por eso ha puesto las entradas a 10 euros para el público y 5 para los socios. "Es un día histórico para Villaviciosa porque es la primera vez que nos toca jugar a partido único en casa".

El entrenador, Clemente Sánchez, fue titular en aquel Lealtad-Sporting formando tándem defensivo con Tocornal. "Es un partido guapo para los futbolistas, para el club y para mí", señala Clemente, que tiene a los 19 jugadores de la plantilla disponibles: "Es una pena tener que dejar a uno fuera, pero no queda más remedio". También tendrá que afinar con la alineación "porque no estamos acostumbrados a jugar tres partidos en una semana".

Clemente da margen para la sorpresa "porque tenemos ilusión y el fútbol no son matemáticas", pero sabe lo que se le viene encima: "El Cádiz lleva una temporada impecable, va sobradísimo. No falla nunca". No cree que el factor campo sea muy decisivo porque "a diferencia de otros años, Les Caleyes está aguantando bastante bien el agua. Pero no cabe duda de que ellos lo van a extrañar y es una pequeña ventaja para nosotros".