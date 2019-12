El Colloto reclama mejoras en el acceso a El Nora

El Colloto ha decidido decir basta. Las lluvias caídas en las últimas horas han provocado que el acceso a las instalaciones de El Nora se haya inundado, dificultando el acceso de los chavales y sus padres a los entrenamientos de ayer. Solo entrada la tarde, cuando las condiciones climatológicas mejoraron, pudieron entrar a los terrenos de juego. No es la primera vez que sucede algo así. "Hace un mes nos vimos obligados a suspender los entrenamientos y tres partidos y ahora se repite la situación sin que nadie haya puesto remedio", relata Joaquín Montes, coordinador del Colloto. "Llevo 7 años aquí y ya no me acuerdo de las veces que nos ha pasado algo así; hemos avisado al Ayuntamiento unas tres o cuatro veces cada temporada", añade. El club sigue esperando por la respuesta del consistorio de Siero.

El problema radica en que la lluvia se concentra en la carretera de acceso a las instalaciones, a la altura del bar Nora, impidiendo incluso el paso de los vehículos. Ayer, la carretera mejoró por la tarde, pero uno de los campos seguía impracticable por la lluvia.

Joaquín Montes ya ha hecho llegar su queja a la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Siero y ayer insistió en sus peticiones a través de las redes sociales y por mail. "Somos el único equipo de Siero que no tiene campo de césped artificial, además del Valdesoto, que no tiene categorías inferiores, y a muchos de los clubes se les ha renovado el campo que tenían. Pero esto ya es el colmo", indica el coordinador.

El Colloto sigue tratando de trabajar con normalidad mientras espera noticias del Ayuntamiento.