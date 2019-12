Cristian Salvador: "Nosotros respetamos a todos los rivales"

El fútbol había deparado el pasado martes un buen día para Cristian Salvador. El centrocampista, reconvertido en central en las últimas semanas, jugaba en casa, en Zamora, con los suyos en la grada y con gran expectación, pero las cosas no salieron como el jugador quería. "Fue un día muy duro. Espero que lo que nos pasó sirva para poder corregir y aprender, lo de Zamora no se puede repetir", dijo el centrocampista sobre la eliminación copera y tras recoger el premio al mejor jugador del mes pasado que entrega Mahou.

El zamorano no pasa por un buen momento. Volvió a jugar en una posición más retrasada de lo habitual. Se incrustó entre Babin y Marc Valiente, pero no resultó del todo. En Zamora tuvo una oportunidad de volver a ser el de antes. No le acompañó la fortuna, ni los compañeros, ni tampoco, por supuesto, el resultado. Tanto fue así que José Alberto, entrenador del Sporting, dijo que el equipo no le había tenido respeto ni a la competición, ni a su rival. Salvador no está de acuerdo en las palabras de su entrenador y piensa que la plantilla sabía contra quién jugaba. "Nosotros respetamos a todos los rivales por igual, lo que ocurrió fue que a veces uno no se encuentra como debería", explica Salvador.

El rojiblanco pide hacer borrón y cuenta nueva, que el equipo termine el año con una victoria ante el Extremadura y que el 2020 traiga muchas victorias y pocas lesiones. En esto último el zamorano no ha tenido suerte en lo que va de campaña. Sus molestias le impiden participar todo lo que desearía y ahora puede que le cueste volver al once titular tras las dos victorias ligueras. José Alberto, tras haber ganado a Ponferradina y Lugo, tenía asegurado terminar el año, pero un traspiés en Liga podría obligar a los responsables del club a un cambio de planes. Pero Salvador arropa a su entrenador. No cree que el sábado se la juegue ante el Extremadura, inmerso en la lucha por la permanencia, pero llama la atención a sus compañeros: "Lo de Zamora no puede volver a pasar".