El Ayuntamiento quiere dejar reposar el césped del Muro de Zaro

Cumbre por el Muro de Zaro, con la notable ausencia del Llaranes. En un encuentro que duró cerca de dos horas, Nuria Delmiro, concejala de Deportes del Ayuntamiento, se reunió ayer con Felipe Blanco y José Manuel Sal de Rellán, presidentes del Belenos de rugby y Avilés Stadium, respectivamente, dos de los cuatro clubes con derecho a ser locales en el antiguo Santa Bárbara, para explorar soluciones al barrizal en el que se ha convertido el recinto del barrio de Llaranes. En la misma, el Gobierno local dejó clara su postura. "Lo ideal es dejar reposar el césped un tiempo", apuntó Delmiro.

Para ello, habría que realojar a los clubes que ejercen en ese lugar como locales. Un supuesto, que, por ahora, la concejala de Deportes no se plantea. Si bien, en la reunión preguntó a Blanco y Rellán por lugares en los que jugar como locales de manera provisional. Una eventualidad que generaría varios problemas.

Sobre el papel, el que más complicado lo tiene es el Belenos. En Avilés, solo el Muro de Zaro cumple los requisitos para acoger encuentros en categoría senior. Blanco preguntó en el pasado a la Federación Asturiana de Rugby sobre la posibilidad de jugar en el campo número tres de La Toba. Una idea ya descartada.

"Las vallas están muy juntas y no cumple las medidas. Está homologado para jugar en categorías sub-18, nada más. La Federación lo descartó por un tema de seguridad", comunicó el dirigente. "Para el División de Honor B es imposible cambiar de campo porque no hay otro en Avilés", explicó el presidente, que mencionó la posibilidad de exiliarse a La Morgal. "Está igual del mal. Ya se ha tenido que suspender algún partido", descubrió.

Tampoco satisface al Avilés Stadium la posibilidad de tener que abandonar el Muro de Zaro. El conjunto avilesino de Regional Preferente fútbol presentó hace meses junto al Llaranes por registro municipal su petición de jugar en el Suárez Puerta como local los encuentros en los que el césped de Santa Bárbara estuviera en mal estado. Ninguna de las dos entidades ha tenido respuesta a ese deseo.

Jugar en Miranda, donde ya pasó sus primeros años de vida el Stadium y donde el curso pasado tuvo que jugar algún partido, tampoco hace excesiva gracia a Rellán. "Nos descuelga el presupuesto porque perdemos taquilla y entrada", aseguró el presidente, que pidió al Ayuntamiento una compensación económica en el caso de que la solución final sea acabar de nuevo en el municipal de Santo Domingo. El Avilés Stadium juega el domingo en Turón. Después se va al parón de vacaciones. A la vuelta de Navidad, tiene dos encuentros seguidos en el Muro de Zaro.

Realojar al Llaranes, en el caso de que finalmente se optara por esa vía, sería lo más sencillo. El conjunto del antiguo poblado de Ensidesa, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ha decidido jugar de manera unilateral la próxima semana en La Toba. Gonzalo Peral, el presidente del club, también estaba llamado a participar en la reunión de ayer. Sin embargo, no acudió. "Tenía otras cosas que hacer", afirmó. Delmiro y él se reunirán en el futuro.

La concejala Nuria Delmiro salió "contenta" de la reunión. "Por ahora, no hemos tomado ninguna decisión. Últimamente, ha salido información unilateral y cosas que no eran ciertas. Así lo que se pretendía era sentarnos y buscar soluciones juntos", apuntó la edil, quien reconoció el mal estado del campo, aunque no se centró en el número de encuentros que se juegan en él, sino más bien en lo excepcionalmente lluvioso que ha sido el mes de noviembre. "El campo está castigado con las lluvias y en condiciones normales, recupera bien. Lo que debe de quedar bien claro es que no queremos echar a nadie", zanjó Delmiro, que avanzó que habrá un segundo encuentro con los clubes.